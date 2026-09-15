Привычка начинать утро с чашки ароматного напитка, не дожидаясь завтрака, знакома огромному числу людей. Между тем подобный ритуал способен причинить организму значительно больший вред, нежели принято думать. Интегративный нутрициолог Виктория Кострова в беседе с VSE42.Ru раскрыла, в чем кроется угроза.

Специалист называет такое поведение грубой биохимической ошибкой. Дело в том, что кофеин активно подстегивает выработку соляной кислоты. Когда желудок пуст и пищевого комка внутри нет, агрессивная кислота принимается разъедать слизистую оболочку. Подобный сценарий, предупреждает эксперт, неизбежно ведет к гастриту и рефлюксу.

Имеется и вторая сторона проблемы. Утром организм человека физиологически находится на пике кортизола. Порция кофе сверху заставляет надпочечники работать с искусственным перенапряжением. Результат — истощение нервной системы и резкий провал энергии уже к середине дня.

«Кофеин — мощный нейростимулятор. Относиться к нему нужно не только как к утреннему ритуалу, а как к активному метаболическому агенту, который требует строгих правил употребления», — подчеркивает Виктория Кострова.

Отказываться от любимого напитка при этом вовсе не обязательно. По словам Виктории Костровой, пить его по утрам допустимо хоть ежедневно — но исключительно после полноценного приема пищи. Лучшим вариантом специалист считает белково-жировой завтрак. В качестве примера она приводит омлет из пары яиц, половину авокадо, слабосоленую рыбу и порцию шпината. Плотные жиры в таком сочетании сработают как буфер, благодаря чему кофеин станет всасываться плавно, минуя инсулиновые и кортизоловые качели.

Ранее сообщалось, что очень горячий чай и кофе грозят втрое повысить риск рака пищевода.