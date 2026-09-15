Букет вместо повестки: в Новокузнецке приставы пошли на хитрость ради поимки алиментщицы

Жительница Новокузнецка, годами избегавшая выплаты алиментов, попалась на уловку судебных приставов. Об этом информирует УФССП по Кузбассу, сообщил VSE42.RU .

По информации ведомства, в Новоильинском районном отделе ведомства на исполнении скопилось пять производств о взыскании средств на содержание детей. Гражданка упорно игнорировала обязательства, и установить ее местонахождение долгое время не получалось.

В ходе разыскных действий сотрудник службы раздобыл мобильный номер неплательщицы. Тогда он набрал его и выдал себя за флориста. По легенде, на имя женщины будто бы оформили доставку букета. Расчет оказался верным: женщина продиктовала точный адрес, по которому следовало привезти цветы.

«Женщина поверила и назвала адрес, куда нужно привезти цветы», – отметили в ГУ ФССП по Кузбассу.

Прибыв по указанному месту, приставы увидели на пороге саму разыскиваемую. Итогом визита стали пять административных протоколов за неисполнение алиментных обязательств. Суд постановил отправить нарушительницу под арест на 10 суток. Дополнительно ее оштрафовали на ₽1 000 — за то, что мешала приставу исполнять служебные обязанности.

Ранее сообщалось, что новую схему по алиментам предложили ввести в России.