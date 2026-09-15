«Ночь под прицелом». Таганрог атакован ракетами: повреждены дома и склады

В ночь на 15 сентября Таганрог подвергся массированному ракетному обстрелу. По оперативной информации, погибших и пострадавших нет.

На земле отмечены множественные разрушения и несколько очагов возгорания. На местах задействованы экстренные службы. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«В результате ракетной атаки повреждены: остекление 2 многоквартирных и 3 частных домов, учебного заведения, коммерческого здания, газовая труба (не затронуло функции жизнеобеспечения), склады сельхозпредприятий, продуктовый магазин, склад Озон», — написал он.

Информация уточняется. На данный момент ракетная опасность снята.

Ранее сообщалось о том, что в небе над Самарской областью ликвидировали более 40 БПЛА.