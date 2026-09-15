«Главное — погибших нет». Силы ПВО уничтожили более 40 БПЛА в Самарской области

Военные и мобильные огневые группы за ночь поразили более 40 беспилотников в Самарской области. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

«Военные и мобильные огневые группы всю ночь работали над сбитием вражеских БПЛА. Всего было поражено более 40 беспилотников», — написал глава региона.

Погибших нет, отметил он. Сейчас собирается информация о последствиях атаки. Зафиксированы повреждения на одном из промышленных предприятий и нескольких жилых объектах — выбиты стекла. На месте работает оперативный штаб.

Ранее сообщалось о том, что 13 сентября силы ПВО за 12 часов уничтожили 140 дронов над регионами РФ и Черным морем.