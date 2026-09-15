«Почему у нас таких нет?»: детский вопрос превратил Кемерово в город подземных хранителей угля

Обычная прогулка по Кемерову обернулась для семьи Коротовских неожиданным открытием. Разыскивая знаменитых хомлинов — миниатюрные фигурки, давно полюбившиеся местным жителям и туристам, — они услышали от младшего сына Димы простой, но цепкий вопрос: «Почему у нас таких нет?». Это стало началом создания масштабного проекта, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Как выяснилось впоследствии, именно фраза ребенка запустила историю с далеко идущими последствиями. По словам создателей, просто изготовить маленьких кемеровских человечков было бы чересчур легким путем. Требовались герои, которых не спутаешь ни с Калининградом, ни с Уралом, ни с любым другим уголком страны.

Решением стали Братья Шурфы — вымышленный подземный народ, оберегающий «горючий камень» и помогающий шахтерам. Имя для них позаимствовали из горного дела: шурфом называют вертикальную выработку.

Символично, что придуманные подземные обитатели действительно стали постепенно выбираться на поверхность. Всего Анастасия Коротовская разработала 17 персонажей — у каждого имеется собственное имя, специальность, нрав и отдельное сказание. На сегодняшний день в городе установлено 12 миниатюрных скульптур.

«В Кузбассе нет своей мифологии. Например, на Донбассе есть Шубин, на Урале — Хозяйка Медной горы. Мы хотим создать идентичную Кузбассу мифологию, отдать дань шахтерской профессии», — объяснила прозаик, член Союза писателей России Яна Румянцева, которая работает над созданием книги «Братья Шурфы».

Однако за внешней сказочностью кроется вполне конкретная задача. Как рассказала Анастасия Коротовская, еще до старта проекта ее семья консультировалась с ветеранами угольной отрасли. Те не только одобрили задумку, но и поделились личными воспоминаниями. Часть этих подлинных шахтерских историй планируется вплести в общее повествование о Шурфах. Причем речь идет не только о городском масштабе — по словам авторов, проект может выйти и на областной уровень.

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