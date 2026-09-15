Ловушка в игровом чате: как вербовщики превращают детей в исполнителей диверсий

Правоохранительные органы и эксперты предупреждают о сугубо опасном тренде: интернет-вербовщики массово вовлекают несовершеннолетних россиян в совершение диверсий, мошеннические схемы и наркобизнес. Злоумышленники используют социальные сети, игровые платформы и анонимные мессенджеры, применяя методы психологического манипулирования и шантажа.

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Почему подростки становятся главной мишенью вербовщиков

Специалисты выделяют несколько факторов, из-за которых школьники оказываются в зоне повышенного риска:

Публичность и открытость: Публикация личных данных, геолокаций и жалоб на проблемы в соцсетях помогает преступникам находить уязвимые жертвы.

Потребность в признании: Стремление выглядеть взрослыми и самостоятельными делает подростков податливыми к манипуляциям.

Финансовая уязвимость: Поиск легких денег на карманные расходы становится главной завлекающей ловушкой.

Поэтапная схема вербовки: от простых игр до прямых угроз

Преступники редко действуют напрямую, предпочитая втираться в доверие и продвигаться шаг за шагом:

Знакомство: Общение начинается на привычные для подростка темы (компьютерные игры, музыка, мемы).

Первое поручение: Вербовщик просит выполнить мелкую и якобы безобидную просьбу — например, сфотографировать объект или забрать сверток.

Финансовый крючок: За выполнения простых «квестов» (поджог релейного шкафа, перевод денег) обещают суммы от десятков тысяч до ₽1 млн .

Шантаж и угрозы: В случае отказа или попытки выйти из игры кураторы мгновенно переходят к угрозам, вымогательству, секстинг-шантажу или запугиванию якобы переведенными «террористам» средствами.

Уголовная ответственность наступает с 14 лет

Мнение о том, что статус несовершеннолетнего гарантирует безнаказанность — опасное заблуждение. За совершение особо тяжких преступлений закон предусматривает суровые наказания уже с 14 лет:

Диверсия (поджог транспорта, объектов связи): От 10 до 20 лет лишения свободы.

Содействие диверсиям (покупка бензина, сбор данных): От 8 до 15 лет колонии.

Террористический акт: Вплоть до пожизненного лишения свободы.

Умышленное уничтожение имущества путем поджога: До 5 лет лишения свободы.

Фраза «я не знал, что делаю» не освобождает несовершеннолетнего от ответственности перед законом.

Маркеры опасности для родителей

Родителям рекомендуют обращать внимание на следующие изменения в привычках и поведении детей: