Ловушка в игровом чате: как вербовщики превращают детей в исполнителей диверсий
Для родителей составили чек лист по выявлению вербовки школьников в диверсии
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Полина Крачун]
Правоохранительные органы и эксперты предупреждают о сугубо опасном тренде: интернет-вербовщики массово вовлекают несовершеннолетних россиян в совершение диверсий, мошеннические схемы и наркобизнес. Злоумышленники используют социальные сети, игровые платформы и анонимные мессенджеры, применяя методы психологического манипулирования и шантажа.
1/1
Почему подростки становятся главной мишенью вербовщиков
Специалисты выделяют несколько факторов, из-за которых школьники оказываются в зоне повышенного риска:
- Публичность и открытость: Публикация личных данных, геолокаций и жалоб на проблемы в соцсетях помогает преступникам находить уязвимые жертвы.
- Потребность в признании: Стремление выглядеть взрослыми и самостоятельными делает подростков податливыми к манипуляциям.
- Финансовая уязвимость: Поиск легких денег на карманные расходы становится главной завлекающей ловушкой.
Поэтапная схема вербовки: от простых игр до прямых угроз
Преступники редко действуют напрямую, предпочитая втираться в доверие и продвигаться шаг за шагом:
- Знакомство: Общение начинается на привычные для подростка темы (компьютерные игры, музыка, мемы).
- Первое поручение: Вербовщик просит выполнить мелкую и якобы безобидную просьбу — например, сфотографировать объект или забрать сверток.
- Финансовый крючок: За выполнения простых «квестов» (поджог релейного шкафа, перевод денег) обещают суммы от десятков тысяч до ₽1 млн.
- Шантаж и угрозы: В случае отказа или попытки выйти из игры кураторы мгновенно переходят к угрозам, вымогательству, секстинг-шантажу или запугиванию якобы переведенными «террористам» средствами.
Уголовная ответственность наступает с 14 лет
Мнение о том, что статус несовершеннолетнего гарантирует безнаказанность — опасное заблуждение. За совершение особо тяжких преступлений закон предусматривает суровые наказания уже с 14 лет:
- Диверсия (поджог транспорта, объектов связи): От 10 до 20 лет лишения свободы.
- Содействие диверсиям (покупка бензина, сбор данных): От 8 до 15 лет колонии.
- Террористический акт: Вплоть до пожизненного лишения свободы.
- Умышленное уничтожение имущества путем поджога: До 5 лет лишения свободы.
Фраза «я не знал, что делаю» не освобождает несовершеннолетнего от ответственности перед законом.
Маркеры опасности для родителей
Родителям рекомендуют обращать внимание на следующие изменения в привычках и поведении детей:
- Появление резкой скрытности, установка паролей и удаление переписок при приближении взрослых;
- Появление крупных сумм денег, дорогих вещей или непонятных покупок;
- Странные уходы из дома и интерес к зажигательным смесям или транспортным объектам;
- Появление подозрительных «взрослых» друзей в интернете, о которых ребенок молчит.