Ловушка в игровом чате: как вербовщики превращают детей в исполнителей диверсий

Для родителей составили чек лист по выявлению вербовки школьников в диверсии

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Полина Крачун]

Правоохранительные органы и эксперты предупреждают о сугубо опасном тренде: интернет-вербовщики массово вовлекают несовершеннолетних россиян в совершение диверсий, мошеннические схемы и наркобизнес. Злоумышленники используют социальные сети, игровые платформы и анонимные мессенджеры, применяя методы психологического манипулирования и шантажа.

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Почему подростки становятся главной мишенью вербовщиков

Специалисты выделяют несколько факторов, из-за которых школьники оказываются в зоне повышенного риска:

  • Публичность и открытость: Публикация личных данных, геолокаций и жалоб на проблемы в соцсетях помогает преступникам находить уязвимые жертвы.
  • Потребность в признании: Стремление выглядеть взрослыми и самостоятельными делает подростков податливыми к манипуляциям.
  • Финансовая уязвимость: Поиск легких денег на карманные расходы становится главной завлекающей ловушкой.

Поэтапная схема вербовки: от простых игр до прямых угроз

Преступники редко действуют напрямую, предпочитая втираться в доверие и продвигаться шаг за шагом:

  • Знакомство: Общение начинается на привычные для подростка темы (компьютерные игры, музыка, мемы).
  • Первое поручение: Вербовщик просит выполнить мелкую и якобы безобидную просьбу — например, сфотографировать объект или забрать сверток.
  • Финансовый крючок: За выполнения простых «квестов» (поджог релейного шкафа, перевод денег) обещают суммы от десятков тысяч до ₽1 млн.
  • Шантаж и угрозы: В случае отказа или попытки выйти из игры кураторы мгновенно переходят к угрозам, вымогательству, секстинг-шантажу или запугиванию якобы переведенными «террористам» средствами.

Уголовная ответственность наступает с 14 лет

Мнение о том, что статус несовершеннолетнего гарантирует безнаказанность — опасное заблуждение. За совершение особо тяжких преступлений закон предусматривает суровые наказания уже с 14 лет:

  • Диверсия (поджог транспорта, объектов связи): От 10 до 20 лет лишения свободы.
  • Содействие диверсиям (покупка бензина, сбор данных): От 8 до 15 лет колонии.
  • Террористический акт: Вплоть до пожизненного лишения свободы.
  • Умышленное уничтожение имущества путем поджога: До 5 лет лишения свободы.

Фраза «я не знал, что делаю» не освобождает несовершеннолетнего от ответственности перед законом.

Маркеры опасности для родителей

Родителям рекомендуют обращать внимание на следующие изменения в привычках и поведении детей:

  • Появление резкой скрытности, установка паролей и удаление переписок при приближении взрослых;
  • Появление крупных сумм денег, дорогих вещей или непонятных покупок;
  • Странные уходы из дома и интерес к зажигательным смесям или транспортным объектам;
  • Появление подозрительных «взрослых» друзей в интернете, о которых ребенок молчит.

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