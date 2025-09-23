Мать нашла свою 13-летнюю дочь мертвой в комнате в Ленобласти

В городе Светогорске, расположенном в Ленинградской области, произошла трагедия: мать обнаружила свою дочь без признаков жизни в ее комнате, когда решила узнать, как себя чувствует девочка, болевшая ОРВИ. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «Mash на Мойке».