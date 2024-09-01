МЧС: пожар на Московском НПЗ локализован, обошлось без пострадавших

Пожар на Московском НПЗ, где экстренные службы после атаки украинского дрона, несколько часов пытались загасить пламя, локализован. об этом проинформировали в пресс-службе столичного главка МЧС.

Там добавили, что в настоящее время угрозы для людей, а также препятствий для функционирования завода нет.

Сейчас ведется проливка очага возгорания, отметили в экстренных службах столицы. Ранее столичный мэр Сергей Собянин проинформировал, что отдельно стоящее помещение МНПЗ повредил сбитый ПВО украинский БПЛА. Всего же за минувшую ночь сразу 15 регионов России были атакованы вражескими беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Также сообщалось, что в аэропортах московского региона задержали 74 рейса, 43 самолета не смогли сесть из-за атаки БПЛА.