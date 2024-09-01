Росавиация: в аэропортах московского региона задержали 74 рейса, 43 самолета не смогли сесть

Из-за введенных ограничений на вылет в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский было задержано 74 рейса, проинформировали в пресс-службе Росавиации.

Кроме того, как уточнили в ведомстве, на запасные аэродромы были отправлены 43 гражданских воздушных судна. Причиной нарушений в работе столичного авиаузла стала ночная и утренняя атака украинских дронов, пояснили в Росавиации.

«В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский вводились временные ограничения ночью и утром. На запасные аэродромы ушли 43 воздушных судна, 74 рейса задержаны на вылет. С 09:05 мск все аэропорты московского региона работают штатно», — отметили в ведомстве.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин проинформировал, что отдельно стоящее помещение МНПЗ повредил еще один сбитый БПЛА. Всего же за минувшую ночь сразу 15 регионов России были атакованы вражескими беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.