Медики выписали подростка с переломами из больницы после ДТП в Краснодарском крае

В Краснодарском крае разгорается скандал вокруг халатности медиков. Четырнадцатилетнюю школьницу, сбитую автомобилем «Газель» на пешеходном переходе, выписали из Северской районной больницы с недиагностированными переломами. О вопиющем случае рассказала мать пострадавшего подростка, передает «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Kub Mash.

По словам женщины, ДТП произошло 21 октября. От сильного удара девочка отлетела в сторону и потеряла сознание. В медучреждении ей диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, однако на жалобы на острую боль в плече и ноге медики не отреагировали. Несмотря на тяжелое состояние пациентки, через двое с половиной суток ее фактически вынудили покинуть стационар.

«Дочь выпроводили из больницы лежачую, в тяжелом состоянии, с болями», — сообщила мать девочки.

Только обратившись в частные клиники, семья узнала шокирующую правду: у подростка были два перелома. Сейчас девочка передвигается на каталке, а ее родные с медицинским юристом требуют возбудить уголовное дело.

В ответ на запросы журналистов главный врач больницы заявил, что не выгонял пациентку, а ее диагноз является врачебной тайной. При этом, по информации издания, в травматологии мать девочки назвали «сумасшедшей».

Ранее сообщалось, что директора соццентра «Обручевский» уволили после ампутации кистей пациентки.