Руководителя соццентра уволили из-за халатности, приведшей к ампутации кистей пациентки

Руководитель социального центра «Обручевский» в Москве Александра Б. покинула свой пост. Отставка последовала за громким происшествием в учреждении, в результате которого одна из подопечных лишилась кистей обеих рук.

Как сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Baza, инцидент произошел из-за халатности персонала. Чтобы предотвратить приступ аутоагрессии у женщины, сотрудники центра с помощью колготок зафиксировали ее. Однако затем они оставили пациентку в связанном состоянии на продолжительное время, попросту забыв о ней.

Вследствие нарушенного кровообращения у женщины развилась гангрена. Медики оказались бессильны спасти кисти рук, и их пришлось ампутировать. Чрезвычайное происшествие привело к служебному расследованию, по итогам которого директор учреждения была уволена.

