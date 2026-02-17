Медсестра, прошедшая фронт, погибла дома: в Туве супруг расправился с ветераном боевых действий

В Республике Тыва произошла трагедия: 38-летняя Анна Дамбыы, участница специальной военной операции, мать двоих детей, погибла от рук собственного супруга. Об этом сообщили родственники погибшей, информацию также подтвердила администрация Каа-Хемского района, передает krsk.kp ru.

По данным близких, убийство было совершено 15 февраля. Источник, знакомый с ситуацией, предположил, что муж мог забить женщину до смерти. Подробности преступления пока не раскрываются, следователи воздерживаются от комментариев.

Анна Дамбыы окончила Кызылский медицинский колледж по специальности «Сестринское дело». В 2024 году она вместе с двумя другими медсестрами обратилась к бывшему главе Тувы, зампреду Госдумы Шолбану Кара-Оолу с просьбой отправить их на фронт. При его содействии женщины ушли добровольцами в зону СВО.

За время службы Анна удостоилась звания ефрейтора, стала ветераном боевых действий, была награждена медалями «Участник специальной военной операции» и «Защитник Отечества». По словам депутата, медсестры жили в блиндажах, под обстрелами вытаскивали раненых и не бросали их даже при атаках дронов.

Учительница одного из сыновей Анны назвала семью благополучной, подчеркнув, что женщина была внимательной и доброй. Прощание с участницей СВО состоится 18 февраля в селе Сарыг-Сеп.