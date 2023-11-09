Медведев назвал число военнослужащих-контрактников, которые приняты на службу с начала года

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации, Дмитрий Медведев, объявил, что с начала текущего года более 410 000 граждан были приняты на контрактную службу в Вооруженных Силах России.

Об этом пишет РИА Новости. По всей видимости, согласно заявление Медведева, работа по привлечению военнослужащих на контрактной основе будет продолжена и в следующем году.

Медведев отметил, что в России не наблюдается оттока военнослужащих, а, наоборот, происходит увеличение числа тех, кто готов защищать страну и ее интересы. Это свидетельствует о высокой мотивации граждан служить в Вооруженных Силах России и поддерживать оборону страны.

Привлечение военнослужащих на контрактной основе имеет стратегическое значение для поддержания современных и профессиональных Вооруженных Сил. Оно позволяет обеспечивать национальную безопасность и эффективно реагировать на различные вызовы и угрозы.