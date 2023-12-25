Медведев назвал «филькиной грамотой» декларацию ЕС по гарантиям безопасности для Украины
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Режим Зеленского запустил новую тему создания антироссийского консенсуса – это декларация ЕС по гарантиям безопасности для Украины, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Сама по себе декларация – всего лишь публичное заявление, то есть филькина грамота, считает Медведев.
Однако в ней заложена возможность для заключения двухсторонних соглашений с отдельными странами ЕС.
«Такая вот модель: в НАТО вас не возьмем, не хотим войны с Россией, но в индивидуальном порядке ни в чем себе не отказывайте. И тут вопрос уже в том, как они будут трактовать ст. 5 Вашингтонского договора», – написал Медведев в соцсетях.
В Киеве должны помнить, что трактовка этой статьи имеет значительный люфт, ответ не обязательно должен быть военным и коллективным, подчеркнул зампред Совбеза.