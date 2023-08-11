По его мнению, правительству Зеленского стоит отдать армии приказ сложить оружие, но ни оно, ни Соединенные Штаты, этого не хотят.

Заместитель председателя Совета безопасности считает, что тем, кто сейчас страдает в окопах, капитуляция Украины просто необходима. Она, вполне возможно, открыла бы путь к миру.

«Но мира не хотят ни в Вашингтоне, ни в Киеве», - подчеркнул он.

Дмитрий Медведев добавил, что все контрнаступление ВСУ стало гигантским мясокомбинатом, который перерабатывает тысячи несчастных украинцев. Весь этот процесс никак не поможет режиму Зеленского, который уже стал трупом и медленно гниет.