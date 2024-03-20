Россия быстро нанесет поражение частям Франции, если они прибудут на украинскую территорию. Это станет катастрофой для Макрона и его окружения. Так считает заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Свое мнение он изложил в собственном Telegram-канале.

Он написал, что российская армия достаточно быстро нашла бы места дислокации французских частей, после чего нанесла бы по ним удары.

«Было бы неплохо, чтобы неугомонные французы отправили пару полков в Бандерляндию. Такое количество военнослужащих спрятать весьма проблематично», - указал Медведев.

Экс-президент написал, что французские части начали бы методично и планомерно уничтожать, что произвело бы на власти Франции эффект, подобный гильотине.

Ранее Медведев выразил свое сожаление, что тот удар, который был нанесен по Одессе, не предназначался Зеленскому. Он назвал досадным то, что ракета во время удара по городу не попала в «генитального музыканта».