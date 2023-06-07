Медведев: украинское контрнаступление не принесло никаких неожиданностей

Давно обещанное «великое контрнаступление» ВСУ началось, но оно не доставило никаких неожиданностей, считает зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

По его словам, у украинского режима нет другого выхода, кроме как наступать, отправляя на погибель тысячи своих солдат, поскольку Зеленскому с компанией приходится отрабатывать полученные на Западе деньги и оружие.

При этом Медведев призвал избежать недооценки ВСУ.

«Сейчас главное – максимально сконцентрироваться и дать достойный ответ. У нашей армии существенное преимущество и в авиации, и в бронетанковых силах, и в высокоточном оружии. И конечно, моральное превосходство», – написал зампред Совбеза в соцсетях.

После этого должно начаться наше наступление, целью которого будет «полное низложение нацистского киевского режима», считает Медведев.