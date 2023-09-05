Медведев заявил о неминуемости заслуженной кары для виновных в убийстве мирных жителей Донбасса
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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что виновные в убийстве мирных жителей Донбасса понесут заслуженную кару. Именно поэтому специальная военная операция должна идти до полного достижения своих целей, написал он в сетях.
Медведев отметил, что комиссия ООН не нашла на Украине доказательств геноцида со стороны российских военных. При этом ее глава Эрик Месе расплывчато заявил о «большом количестве военных преступлений».
Глава Совбеза посоветовал ему объективно посмотреть на то, как киевский режим восемь лет топил в крови Донбасс. До начала СВО здесь погибло более трех тысяч мирных граждан.
«Восемь лет мирное население Донбасса подвергалось массированным обстрелам, в результате которых гибли женщины, дети и старики. Умысел киевских негодяев на убийство жителей Донбасса и совершение военных преступлений очевиден. Какие еще требуются доказательства этим лицемерам из комиссии?» – заключил Медведев.