Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что виновные в убийстве мирных жителей Донбасса понесут заслуженную кару. Именно поэтому специальная военная операция должна идти до полного достижения своих целей, написал он в сетях.

Медведев отметил, что комиссия ООН не нашла на Украине доказательств геноцида со стороны российских военных. При этом ее глава Эрик Месе расплывчато заявил о «большом количестве военных преступлений».

Глава Совбеза посоветовал ему объективно посмотреть на то, как киевский режим восемь лет топил в крови Донбасс. До начала СВО здесь погибло более трех тысяч мирных граждан.