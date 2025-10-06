Мэр Дзержинска рассказал о последствиях ночной атаки ВСУ

В своем телеграм-канале он сообщил, что в результате инцидента пострадали мирные жители и их имущество. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Градоначальник лично выехал на место происшествия, где пообщался с одним из пострадавших.

Клинков подчеркнул, что ему и его семье оказывается вся необходимая социальная и медицинская помощь.

На месте инцидента работают представители силовых структур, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ситуация находится на личном контроле мэра города. Он призвал жителей города сохранять бдительность и соблюдать меры безопасности.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над российскими регионами более 250 украинских дронов за ночь.