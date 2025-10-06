Мэр Дзержинска рассказал о последствиях ночной атаки ВСУ
Мэр Клинков: жители Дзержинска пострадали в результате атаки БПЛА
Мэр подмосковного Дзержинска Иван Клинков прокомментировал ночную атаку украинских БПЛА.
В своем телеграм-канале он сообщил, что в результате инцидента пострадали мирные жители и их имущество. Сейчас их жизни ничего не угрожает.
Градоначальник лично выехал на место происшествия, где пообщался с одним из пострадавших.
Клинков подчеркнул, что ему и его семье оказывается вся необходимая социальная и медицинская помощь.
На месте инцидента работают представители силовых структур, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ситуация находится на личном контроле мэра города. Он призвал жителей города сохранять бдительность и соблюдать меры безопасности.
Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над российскими регионами более 250 украинских дронов за ночь.