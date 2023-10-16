МИД РФ: западные спутники могут стать законной целью для удара по ним российской армией
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Многие страны Запада действуют крайне необдуманно, подвергая риску мирную космическую деятельность. Они применяют гражданские спутники в военных целях.
Владимир Ермаков возглавляет департамент по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями, который работает при министерстве иностранных дел России. Он считает, что в Соединенных Штатах очень рискуют тем, что включили предоставление космических данных в пакет военной помощи Украине.
«Квазигражданская инфраструктура вполне логично может оказаться законной целью для ответного удара», - сообщил дипломат.
Его слова привели РИА Новости. Ермаков добавил, что такую практику надо выносить на рассмотрение всем международным сообществом, поскольку она полностью противоречит международным договорам, подвергая рискам другие страны.