МИД РФ: западные спутники могут стать законной целью для удара по ним российской армией

Владимир Ермаков возглавляет департамент по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями, который работает при министерстве иностранных дел России. Он считает, что в Соединенных Штатах очень рискуют тем, что включили предоставление космических данных в пакет военной помощи Украине.

«Квазигражданская инфраструктура вполне логично может оказаться законной целью для ответного удара», - сообщил дипломат.

Его слова привели РИА Новости. Ермаков добавил, что такую практику надо выносить на рассмотрение всем международным сообществом, поскольку она полностью противоречит международным договорам, подвергая рискам другие страны.