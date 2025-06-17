МИД России обвинил Израиль в угрозе жизни инспекторов МАГАТЭ

МИД России в официальном заявлении на сайте обвинил Израиль в создании опасности для жизни инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), работающих в Иране.

В ведомстве потребовали срочно подготовить развернутый доклад о последствиях израильских атак на иранские ядерные объекты, а также обеспечить безопасность лиц, которые должны следить за обстановкой на особо опасных предприятиях.

«Российская сторона ожидает от руководства Агентства подготовки в самое ближайшее время развернутого письменного доклада для рассмотрения в СУ МАГАТЭ и СБ ООН с объективными и „неприпудренными“ оценками ущерба, нанесенного израильскими военными безопасности ядерно-энергетического комплекса ИРИ, а также применению гарантий МАГАТЭ в Иране, включая запугивания находящихся там инспекторов, чья жизнь оказалась подвергнута смертельной угрозе», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Особое внимание дипломаты уделили ситуации в Натанзе, где находится ключевой центр обогащения урана, и в Исфахане, где повреждены четыре строения, включая химлабораторию.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил повреждения на иранских ядерных объектах, обнаруженные с помощью спутниковых снимков. Однако степень угрозы пока остается неясной.

Ранее сообщалось, что инспекторы МАГАТЭ нашли на атакованном ядерном объекте в Иране радиоактивное загрязнение.