Американские журналисты сообщили, что украинские военные постоянно жалуются на большие потери в результате использования российской армии управляемых авиабомб.

ВС РФ активно применяют в зоне специальной операции фугасные авиабомбы, которые снабжены модулем планирования и коррекции.

«Украинцы особенно сетовали на эффективность атак планирующими бомбами, дополняющими превосходство России в плане артиллерии и мощность тактических баллистических ракет», - указали американцы в статье.

Все это способствует тому, что подразделения ВСУ несут на передовой тяжелейшие потери. В частности, планирующие бомбы вовсю использовались во время штурма Авдеевки. Их применение продолжается на большом количестве участков фронта.

Российские военные на протяжении суток поражают воздушными ударами десятки и сотни целей на каждом участке фронта. Так войска группировки «Запад» всего за 1 день нанесли удары по 17 опорным пунктам и 50 местам сосредоточения войск неприятеля.