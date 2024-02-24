Группировка «Центр» ВС РФ поразила 50 пунктов временной дислокации ВСУ

Как информирует ТАСС со ссылкой на Савчука, за минувшие сутки было нанесено ударов по более 370 вражеским целям. В результате чего поражены 17 опорников ВСУ и 50 пунктов временной дислокации украинских войск.

«Речь идет о районах населенных пунктов Первомайское, Орловка, Тоненькое», — сообщил Савчук.

Ранее мы писали, что Су-34 ВКС России разбомбили командный пункт ВСУ на под Купянском. Атака вражеских позиций производилась фугасными авиационными бомбами с установленными на них универсальными модулями коррекции и планирования.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.