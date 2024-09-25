Министерство юстиции США подало антимонопольный иск против компании Visa
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Министерство юстиции США подало антимонопольный иск против компании Visa Inc., обвинив ее в злоупотреблении доминирующим положением на рынке платежных систем, сообщило CNBC.
По мнению властей, Visa заключала эксклюзивные договоры с партнерами и препятствовала появлению новых конкурентов.
Это привело к дополнительным многомиллиардным сборам с американских потребителей и продавцов на протяжении более десяти лет.
«Мы считаем, что действия Visa позволили ей незаконно взимать платежи, значительно превышающие те, которые бы существовали на конкурентном рынке», — заявил генеральный прокурор Меррик Гарланд.
Генпрокурор также отметил, что продавцы и банки перекладывают эти расходы на потребителей либо через повышение цен, либо через ухудшение качества обслуживания. В результате незаконное поведение Visa сказывается не только на стоимости отдельных товаров, но и на ценах практически во всех сферах.
Капитализация Visa и ее меньшего конкурента Mastercard Inc. значительно выросла за последние двадцать лет и достигла примерно $1 трлн.
Ранее сообщалось, что группа гаитян подала иск против Трампа за клевету о том, что они едят домашних животных.