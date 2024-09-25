Министерство юстиции США подало антимонопольный иск против компании Visa Inc., обвинив ее в злоупотреблении доминирующим положением на рынке платежных систем, сообщило CNBC.

По мнению властей, Visa заключала эксклюзивные договоры с партнерами и препятствовала появлению новых конкурентов.

Это привело к дополнительным многомиллиардным сборам с американских потребителей и продавцов на протяжении более десяти лет.

«Мы считаем, что действия Visa позволили ей незаконно взимать платежи, значительно превышающие те, которые бы существовали на конкурентном рынке», — заявил генеральный прокурор Меррик Гарланд.

Генпрокурор также отметил, что продавцы и банки перекладывают эти расходы на потребителей либо через повышение цен, либо через ухудшение качества обслуживания. В результате незаконное поведение Visa сказывается не только на стоимости отдельных товаров, но и на ценах практически во всех сферах.

Капитализация Visa и ее меньшего конкурента Mastercard Inc. значительно выросла за последние двадцать лет и достигла примерно $1 трлн.

Ранее сообщалось, что группа гаитян подала иск против Трампа за клевету о том, что они едят домашних животных.