Группа гаитян подала иск против Трампа за клевету о том, что они едят домашних животных

Группа гаитян из организации Haitian Bridge Alliance (HBA) в Спрингфилде подала иск против кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа и кандидата на пост вице-президента Джеймса Ди Вэнса, реагируя на их недавние комментарии о том, что гаитянские мигранты едят домашних животных. Об этом сообщило издание NBC News, ссылаясь на судебные документы.

«В течение последних двух недель Трамп и Вэнс возглавляли кампанию по дискредитации и запугиванию гаитянского сообщества в Спрингфилде, штат Огайо. Они совместно распространению и укреплению ложного утверждения, что гаитянские мигранты в Спрингфилде питаются кошками, собаками и дикими животными», — заявил руководитель Haitian Bridge Alliance Герлин Йозеф.

Известно, что адвокат, представляющий HBA, Субодх Чандра требует немедленного предъявления обвинений против Трампа и Вэнса.

Согласно законам штата Огайо, частные лица могут подавать аффидевиты с обвинениями в преступлениях. Однако для передачи этих документов в высшие судебные инстанции требуется проведение слушаний.

Гаитяне подали иск в муниципальный суд округа Кларк, требуя выдачи ордеров на арест республиканцев.

Ранее сообщалось, что Трамп не встретится с Зеленским в ходе его визита в США.