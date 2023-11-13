Министерство обороны РФ назвало провокацией все сообщения о перегруппировке на левом берегу Днепра

По утверждению военных, от имени их пресс-центра разослали извещение о том, что ВС РФ сменят позиции на более удобные. На самом деле это дезинформация, которая не соответствует действительности.

Ранее у ряда СМИ появились сообщения, что российские подразделения отведут с побережья Днепра на позиции, расположенные восточнее. Якобы это делается для того, чтобы сократить линию фронта и освободить часть сил для дальнейшего наступления. Они ссылались при этом на разосланное заявление министерства обороны. В минобороны же назвали такую рассылку данных провокацией. Военные не тиражировали такие данные, поскольку не планируют подобных действий.

Об этом сообщило РБК. Сейчас агентства, которые опубликовали неверные сведения, пытаются разобраться с источником поступления провокационной информации.