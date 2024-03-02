Минобороны ФРГ встревожилось из-за утечки из его стен внутренних переговоров

То, что разговоры высокопоставленных военных о возможном ударе по Крымскому мосту стали достоянием общественности, говорит о серьезной утечке из военного ведомства. Руководство немецкого министерства всерьез обеспокоилось таким фактом. Об этом сообщила газета Spiegel.

В обществе разразился большой скандал, когда разговоры военных из бундесвера о возможности тайного нанесения удара по Крымскому мосту оказались опубликованы. Но тревоги руководства военного ведомства носили несколько иной характер, чем у других.

«В минобороны встревожены этим случаем, поскольку могли быть перехвачены и другие внутренние переговоры», - указали журналисты.

Данный разговор велся офицерами военно-воздушных сил, при этом использовались открытые каналы платформы WebEx. Данная платформа уязвима для прослушивания, тем не менее очень многие разговоры немецких военных ведутся с ее помощью. Один из офицеров вообще использовал мобильный телефон для подключения к конференции.

В своем разговоре германские военные не только обсуждали возможность атаки российского объекта, но еще и раскрывали секретные сведения. В частности, они утверждали, что военнослужащие США и Великобритании уже давно находятся в зоне украинского конфликта.