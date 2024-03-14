Минобороны: над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Над территорией Белгородской области поздним вечером в четверг, 14 марта, сработали системы ПВО. Об этом проинформировало в соцсетях Минобороны РФ.

По информации оборонного ведомства, боевыми расчетами над Белгородской областью был сбит украинский беспилотник самолетного типа.

«Четырнадцатого марта около 22.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сказали в ведомстве.

Об пострадавших или повреждениях на земле информации не приводится. На месте работают экстренные службы Белгородской области.