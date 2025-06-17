Минобороны: над Россией сбит 51 беспилотник ВСУ за вечер 16 июня

В ходе вечерней операции в Белгородской области силами дежурных подразделений противовоздушной обороны было уничтожено 51 воздушное судно противника, принадлежащее Украине. Об этом стало известно из официального заявления Министерства обороны Российской Федерации.

Как уточнили в российском оборонном ведомстве, воздушная атака врага зафиксирована в период с 20:00 до 23:30 по московскому времени.

«16 июня текущего года в период с 20:00 до 23:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожен 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Белгородской области», — говорится в телеграм-канале ведомства.

В тот же вечер украинские войска начали интенсивные обстрелы нескольких регионов России. В Курской области объявили о возможной опасности и призвали граждан быть бдительными. В Воронежской области также предупредили о вероятных атаках с воздуха.

В результате обстрелов в Луганской Народной Республике погибли два мирных жителя, сообщили местные власти.

Ранее сообщалось, что из-за падения БПЛА под Воронежем загорелся лес и поломался газопровод.