Упавшие БПЛА устроили пожар в лесу и повредили дом в Воронежской области

В течение ночи, с 8 на 9 июня, дежурные подразделения противовоздушной обороны Воронежской области перехватили и нейтрализовали свыше 25 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в пределах восьми административных районов, заявил глава региона Александр Гусев.

Согласно его информации, обошлось без жертв. В восточной части области обломки сбитого дрона вызвали возгорание лесного массива и сухой растительности. Пожар был оперативно ликвидирован. В том же муниципальном образовании части БПЛА повредили газопровод небольшого давления, что привело к временному отключению газоснабжения для 22 потребителей.

Кроме того, в этом же районе пострадали кровля, фасад и карниз одного из жилых домов, а также повреждено остекление легкового автомобиля.

На месте происшествия работают экстренные службы. Власти предупреждают о сохраняющейся угрозе атак БПЛА на территории области.

Ранее сообщалось, что российские силы ПВО сбили 49 дронов за ночь.