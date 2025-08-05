Минобороны: ПВО за два часа сбила над регионами РФ 13 украинских беспилотников
Силами ПВО за два часа уничтожены 13 украинских беспилотников
Фото: [flickr.com]
С 22:00 до 00:00 силы противовоздушной обороны успешно ликвидировали и перехватили 13 беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих Украине, как сообщило Министерство обороны Российской Федерации.
В сообщении Министерства обороны говорится, что 12 беспилотных летательных аппаратов были уничтожены в небе над Брянской областью, а еще один — над Калужской.
Сведения о людях, которые получили травмы, и о разрушениях на земле отсутствуют.