С 22:00 до 00:00 силы противовоздушной обороны успешно ликвидировали и перехватили 13 беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих Украине, как сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

В сообщении Министерства обороны говорится, что 12 беспилотных летательных аппаратов были уничтожены в небе над Брянской областью, а еще один — над Калужской.

Сведения о людях, которые получили травмы, и о разрушениях на земле отсутствуют.