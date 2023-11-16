Минобороны рассказало об уничтожении российскими десантниками взводного опорного пункта ВСУ

Представители министерства обороны рассказали о том, как произошел бой в районе села Вербовое Запорожской области, в котором была уничтожена укрепленная вражеская позиция. Сначала четко сработала разведка, она при помощи беспилотных летательных аппаратов обнаружила взвод неприятеля, который уже успел укрепиться. Данные были переданы бронегруппе, которая сразу выдвинулась на огневой рубеж.

«Экипажи бронегруппы с закрытых огневых позиций подавили из 100-миллиметровых пушек оборонительные позиции неприятеля», - заявили военные.

Их слова привели РИА Новости. При обстреле большое количество украинских солдат погибло, остальные бежали с позиции, бросив оружие. Бронегруппа сразу после выполнения поставленной задачи вернулась в безопасное для нее место.