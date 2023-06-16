Минобороны РФ: больше десяти тысяч бойцов получили выплаты за уничтожение украинской техники

Только в этом году по 31 мая такие специальные выплаты были сделаны в отношении 3193 военнослужащих.

По сообщению министерства обороны, которое привело ТАСС, за весь прошлый год было перечислены деньги 7064 военным. За каждый сбитый самолет либо вертолет выплачивается по 300 тысяч рублей. Такие же деньги перечисляют за пораженные ракетные пусковые установки «Точка-У», а также реактивную систему залпового огня HIMARS. За подбитый танк боец получает 100 тысяч рублей.

За самоходные установки и различные бронированные машины солдатам и офицерам выплачивают по 50 тысяч рублей. Эту же сумму выдают за уничтожение различных бронированных машин, перехват в воздухе ракет неприятеля, уничтожение беспилотника. Все выплаты начисляются на основании докладов командиров подразделений. Уже начаты оформления поощрений за уничтожение немецких танков Leopard, а также за технику западного производства.