Российским войскам действительно удалось добиться заметного продвижения вглубь территории, занятой ВСУ. С таким заявлением выступил Патрик Райдер, пресс-секретарь американского военного ведомства, его слова привел ТАСС.

Райдер от лица Пентагона выступил на брифинге для журналистов и сообщил, что на красноармейском направлении ВС РФ удается продвигаться вперед. Соединенные Штаты внимательно следят за этим.

«Россияне здесь постепенно продвигаются. И, как вы знаете, на этой приграничной территории идут тяжелые бои», - указал он.

При этом Белый дом постоянно поддерживает связь с Киевом и консультируется с ним, чтобы лучше понимать потребности ВСУ в момент выделения очередного пакета военной помощи.

Ранее представитель Пентагона признал, что США фактически разрешили ВСУ применять американское оружие при вторжении в Курскую область.