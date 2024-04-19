Минобороны: ВСУ потеряли за неделю более 7 тысяч военнослужащих

ВСУ потеряли за минувшую неделю 7225 военнослужащих, следует из сводки Министерства обороны РФ.

Наибольшие потери противник понес на Донецком (3550 человек) и Авдеевском (2170 человек) направлениях.

27 украинцев спасли свои жизни, сдавшись в российский плен.

Украинские войска продолжают терять и технику. Так, за неделю было уничтожено 13 танков ВСУ.

В течение недели российская армия нанесла 34 групповых удара высокоточным оружием по объектам ВПК, энергетической и транспортной отрасли, а также по арсеналам оружия и хранилищам топлива.

Политолог Александр Перенджиев отметил, что украинским войскам становится все сложнее сдерживать российскую армию.