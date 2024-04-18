Военный политолог Перенджиев заявил, что украинской армии все тяжелее сдерживать продвижение российских войск

В видеообращении к лидерам стран Старого Света Владимир Зеленский заявил о продвижении российской армии и упрекнул их в задержках с поставками оружия и боеприпасов. По словам политолога Александра Перенджиева, в поведении лидеров Незалежной и стран запада проявляется отрезвление. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что украинским войскам совместно с коллективным Западом становится все тяжелее сдерживать продвижение нашей армии. Большую роль играет и констатация превосходства отечественного оружия.

По мнению эксперта, сегодня наблюдается определенная истерика и паника, хотя раньше и Незалежной, и Западу казалось – всего лишь одна какая-то Россия. Поэтому сейчас наглядно видно, что фактически был нанесен удар по имиджу всего коллективного Запада, прежде всего по имиджу его хваленой военной мощи.

Он добавил, что Евросоюз и Запад в целом выполнят данные ранее Киеву обещания по поводу военной помощи.