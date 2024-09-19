Минометную мину обнаружили на кладбище в Подмосковье

Безопасность
t.me/gku_mo_mosoblpojspas

Фото: [t.me/gku_mo_mosoblpojspas]

На кладбище в селе Аксиньино под Одинцово нашли минометную мину времен Великой Отечественной войны, передает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Место, где был найден снаряд, оцепили. Там выставили охрану. Угроза населению отсутствует.

Планируется, что боеприпас будет обезврежен силами министерства обороны России в пятницу, 20 сентября.

Ранее сообщалось, что со дна реки в Талдоме извлекли советскую авиационную бомбу ФАБ-70 М1.

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