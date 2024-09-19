Минометную мину обнаружили на кладбище в Подмосковье
Фото: [t.me/gku_mo_mosoblpojspas]
На кладбище в селе Аксиньино под Одинцово нашли минометную мину времен Великой Отечественной войны, передает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.
Место, где был найден снаряд, оцепили. Там выставили охрану. Угроза населению отсутствует.
Планируется, что боеприпас будет обезврежен силами министерства обороны России в пятницу, 20 сентября.
Ранее сообщалось, что со дна реки в Талдоме извлекли советскую авиационную бомбу ФАБ-70 М1.