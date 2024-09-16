В Талдомском округе обнаружили снаряд времен ВОВ

Со дна реки извлекли советскую авиационную бомбу ФАБ-70 М1. Известно, что такие выпускали еще в 1929-1932 годах.

В субботу, 14 сентября, оператор Системы 112 получил сообщение от жителей Талдомского округа. По их словам, на р. Дубна, чуть ниже д. Вотря, был обнаружен странный предмет, который подозрительно охож на боеприпас времен Великой Отечественной войны.

Соответствующую информацию передали в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Московской области. Для того, чтобы найти взрывоопасный объект и обеспечить безопасность местных жителей, на место выехала группа ФГКУ «Центр по проведению спасательных операций особого риска «Лидер».

Фото: [ Пресс-служба администрации Талдомского г. о. ]

Затем бомбу достали со дна реки и направили на полигон Алабино в целях его дальнейшего уничтожения. Сотрудники всех оперативных служб проявили высокий уровень профессионализма. Также они провели все необходимые работы по обезвреживанию снаряда. В результате, их слаженные действия помогли не допустить трагедию.

Это не первый случай, когда на территории Талдомского округа находят боевые припасы. Так, к примеру, несколько лет назад мужчина решил распилить бомбу и посмотреть, что там внутри. Это привело к взрыву и последующим травмам. Именно поэтому важно своевременно обращаться к сотрудникам экстренных служб, чтобы избежать несчастного случая.