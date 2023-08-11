Минообороны Украины закупило куртки для ВСУ по завышенной втрое цене
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Минобороны Украины угодило в очередной коррупционный скандал, сообщает украинское издание «Зеркало недели».
Осенью прошлого года ведомство заключило контракт с турецкой компанией на поставку зимней одежды. Журналисты выяснили, что ВСУ должны были получить 4900 курток общей стоимостью $142 тысячи.
Однако по дороге из Турции на Украину стоимость обмундирования волшебным образом выросла до $421 тысячи. Куртки из «камуфляжных» превратились в «зимние воздухозащитные» и изменились в цене с $29 до $86 за штуку.
Выяснилось, что компания-поставщик была не вполне турецкой. Она принадлежит украинцу Роману Плетневу.
Кроме того, поставленное обмундирование оказалось непригодным, оно не соответствовало прописанным в договоре характеристикам.