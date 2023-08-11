Минообороны Украины закупило куртки для ВСУ по завышенной втрое цене

Осенью прошлого года ведомство заключило контракт с турецкой компанией на поставку зимней одежды. Журналисты выяснили, что ВСУ должны были получить 4900 курток общей стоимостью $142 тысячи.

Однако по дороге из Турции на Украину стоимость обмундирования волшебным образом выросла до $421 тысячи. Куртки из «камуфляжных» превратились в «зимние воздухозащитные» и изменились в цене с $29 до $86 за штуку.

Выяснилось, что компания-поставщик была не вполне турецкой. Она принадлежит украинцу Роману Плетневу.

Кроме того, поставленное обмундирование оказалось непригодным, оно не соответствовало прописанным в договоре характеристикам.