Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в результате ДТП под Краснодаром

По данным помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, состояние здоровья трех потерпевших в аварии с грузовиком и автобусом оценивается как критическое, сообщило РИА Новости.

«Четыре человека, пострадавшие в ДТП в Краснодарском крае, все еще находятся под наблюдением в лечебных учреждениях, из которых трое в тяжелом состоянии», — уточнил Кузнецов.

Он также отметил, что 25 человек, включая четырех детей, получили медицинскую помощь на амбулаторной основе.

Напомним, авария произошла 29 сентября в районе станицы Старокорсунской, когда водитель грузовика выехал на встречную полосу и врезался в пассажирский автобус. В результате столкновения оба транспортных средства загорелись, водитель фуры скончался на месте.

В автобусе находились 49 человек, в числе которых были поклонники гандбольного клуба «Виктор», возвращавшиеся с игры в Ставрополь.

Ранее сообщалось, что внедорожник и машина контроля скорости столкнулись на шоссе в Подмосковье.