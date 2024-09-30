Внедорожник и машина контроля скорости столкнулись на шоссе в Подмосковье

На Донинском шоссе в Раменском случилась авария с участием внедорожника и автомобилем контроля скорости.

Кадры с места ДТП публикует «МК: срочные новости». Судя по видеозаписи, оба транспортных средства получили серьезные повреждения. О пострадавших нет данных.

Очевидцы отмечают, что автомобили уже убрали на обочину, проезд по шоссе стал более свободным.

Ранее сообщалось, что в Московской области опрокинулась иномарка.