Внедорожник и машина контроля скорости столкнулись на шоссе в Подмосковье
Фото: [t.me/mk_srochno]
На Донинском шоссе в Раменском случилась авария с участием внедорожника и автомобилем контроля скорости.
Кадры с места ДТП публикует «МК: срочные новости». Судя по видеозаписи, оба транспортных средства получили серьезные повреждения. О пострадавших нет данных.
Очевидцы отмечают, что автомобили уже убрали на обочину, проезд по шоссе стал более свободным.
Ранее сообщалось, что в Московской области опрокинулась иномарка.