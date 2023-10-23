Многие льготы, положенные контрактникам, специалисты могут оформить прямо в пункте отбора в Балашихе

Напоминаем, что граждане, заключившие контракт на военную службу, и их родные имеют полное право рассчитывать на выплаты и льготы. Сотрудники помогут их оформить в пункте отбора и подготовки контрактников, открытом в подмосковной Балашихе.

Здесь в одном месте можно пройти медкомиссию, оформить бумаги у нотариуса, поговорить с юристом по волнующим вопросам и подписать контракт. Помимо государственных выплат, социальных гарантий и льгот, которые полагаются каждому бойцу, в пункте обеспечат достойные условия пребывания.

Так, для заключения контракта необходимо пройти всего пять шагов: сдать документы, получить заключение психолога, пройти медицинский осмотр, заключить контракт (на 1, 3 или 5 лет) и, наконец, получив предписание, убыть к месту службы.

Для тех, кто изъявил желание встать в ряды защитников, предусмотрены денежные выплаты, социальные гарантии и льготы. Дополнительно доброволец получает такие меры поддержки, как кредитные каникулы, приостановление исполнительного производства по просроченным обязательствам (кроме алиментов), приостановление по судебным делам, преимущественное право поступления на работу по ранее занимаемой должности, сохранение рабочего места и академический отпуск.

Подробности можно узнать по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77, на сайте, в чат-боте. Вопросы также можно направить на электронную почту info@kontraktmo.ru.