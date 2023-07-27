Молдавского предпринимателя заочно приговорили в России к длительному сроку заключения

Тверской районный суд города Москвы вынес свой вердикт по делу Вячеслава Платона, который находится в международном розыске. Он обвинялся в переводе денежных средств по подложным документам. Следствие считает, что таким образом бизнесмен сумел вывести из России свыше 126 миллиардов рублей, создав для этого целое преступное сообщество.

«Суд признал Платона виновным и назначил ему наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 2,5 млн рублей», - сообщило ТАСС со ссылкой на данные, полученные от Генеральной прокуратуры РФ.

Платон пока находится в международном розыске. В случае своего задержания и экстрадиции в Россию приговор в его отношении тут же начнет свое действие.