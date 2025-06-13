Мощные взрывы произошли на ядерном объекте Фордо в Иране

Израильские ВВС атаковали подземный ядерный объект Фордо в Иране, применяя десятки специализированных противобункерных бомб. Об этом сообщило иранское агентство Fars News Agency.

На месте атаки на объекте в Фордо уже зафиксированы как минимум два мощных взрыва. Агентство сообщило, что со стороны Израиля были задействованы бункерные бомбы, способные прошибать многослойные подземные перекрытия.

Этот удар со стороны ЦАХАЛ стал продолжением операции против иранской ядерной программы после недавней атаки на объект в Натанзе. В отличие от предыдущих ударов, по заявлению Fars, на этот раз израильская авиация целенаправленно поражает глубоко залегающие подземные сооружения.

Параллельно иранские СМИ сообщают об активизации систем ПВО в районе города Кум, где, по их данным, был сбит израильский беспилотник.

Эксперты отмечают, что атака на Фордо — стратегически важный объект иранской ядерной программы — может привести к новой эскалации конфликта. Тегеран пока не дал официальных комментариев.

Ранее сообщалось, что на атакованном ядерном объекте в Иране обнаружено радиоактивное загрязнение. Это подтвердил представитель МАГАТЭ.