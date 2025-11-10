Мощный гидроудар оставил без отопления два десятка домов в Магнитогорске

Десятки многоквартирных домов в Магнитогорске оказались в центре крупной коммунальной чрезвычайной ситуации. Мощный гидроудар в системе отопления привел к разрыву батарей, затоплению подъездов и квартир, а также полному прекращению подачи тепла.

По предварительным данным, инцидент затронул около двадцати жилых зданий. Как сообщают жители, первые проблемы начались в воскресенье вечером, когда в батареях пропала горячая вода. Несмотря на многочисленные обращения в аварийные службы, точные причины и сроки восстановления теплоснабжения долгое время не разглашались.

В управляющей компании подтвердили масштаб происшествия. По их информации, на предприятии «Теплофикация» был зафиксирован гидроудар, который и стал причиной череды поломок.

Для ликвидации последствий было принято решение о полном сливе воды из системы отопления. Как заявили представители УК, все понедельник специалисты «Теплофикации» и управляющей компании будут работать на месте, устраняя последствия аварии и восстанавливая поврежденное оборудование.

Ранее сообщалось, что десятки домов в Челябинске отключили от тепла в ноябре.