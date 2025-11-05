Полсотни домов в Челябинске останутся без тепла и горячей воды

В Челябинске временно приостановят подачу отопления и горячей воды в Металлургическом районе. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации, передает Российская газета .

Как уточнили в мэрии, отключение связано с проведением работ по переврезке трубопровода для перехода на постоянную схему теплоснабжения. Работы продлятся с 09:00 до 24:00 6 ноября.

На это время без тепла останутся 52 жилых дома, девять объектов социальной сферы и 13 административных зданий в микрорайоне Бакал на Челябинском металлургическом заводе. Отключение затронет квартал, ограниченный улицами Калмыкова, Комаровского и Черкасская.

Жителям рекомендовано по всем вопросам обращаться в диспетчерскую службу теплоснабжающей организации по телефону 246-40-00 или в дежурную службу УЖКХ Челябинска по номеру 263-21-21.

Согласно прогнозу, в регионе сохраняется морозная погода и ожидаются снегопады.

Ранее синоптик назвал дату, когда в Москве наступит настоящая зима.