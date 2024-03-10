Мощный пожар возле поселка Лыхма в ХМАО произошел из-за прорыва трубопровода

Мощный пожар в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа в ночь на воскресенье вспыхнул в связи с прорывом трубопровода, пострадавших нет. Об этом сообщает Life.ru .

Отмечается, что трубу диаметром почти полтора метра разворотило на глубине почти два метра.

Уточняется, что причиной инцидента является износ конструкции.

Добавляется, что пожарным удалось справиться с огнем в течение получаса. В настоящее время устанавливается ущерб от пожара.

Поясняется, что взрыв не оказал влияния на технологический процесс, подача газа идет по резервной ветке.