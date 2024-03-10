Мощный пожар возле поселка Лыхма в ХМАО произошел из-за прорыва трубопровода
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Мощный пожар в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа в ночь на воскресенье вспыхнул в связи с прорывом трубопровода, пострадавших нет. Об этом сообщает Life.ru.
Отмечается, что трубу диаметром почти полтора метра разворотило на глубине почти два метра.
Уточняется, что причиной инцидента является износ конструкции.
Добавляется, что пожарным удалось справиться с огнем в течение получаса. В настоящее время устанавливается ущерб от пожара.
Поясняется, что взрыв не оказал влияния на технологический процесс, подача газа идет по резервной ветке.