Мошенники атакуют россиян от имени налоговой, требуя коды из SMS и доступ к счетам

Мошенники начали использовать имя Федеральной налоговой службы России (ФНС) для обмана граждан. По информации полиции, злоумышленники распространяют социальную рекламу о налогах и «уведомляют» россиян о якобы существующей задолженности, сообщает Life.ru.

В УБК МВД России уточнили, что аферисты применяют разные схемы. В частности, гражданам поступают звонки якобы из налоговой службы, где сообщают, что работодатели не передали декларацию. Затем мошенники просят заполнить форму онлайн и назвать код из SMS для «подтверждения».

Еще один способ — отправка уведомлений о накопившейся задолженности с поддельным номером «горячей линии». Абонент сам перезванивает по указанному номеру и оказывается в ловушке.

Кроме того, злоумышленники могут звонить от имени «Почты России», утверждая, что пришло срочное письмо из ФНС. В ходе разговора просят назвать код для получения посылки или письма, после чего получают доступ к телефонам и аккаунтам граждан.

МВД России настоятельно рекомендует не передавать коды из SMS и не перезванивать по подозрительным номерам. Все официальные уведомления от ФНС приходят через зарегистрированные каналы, а звонки с требованием кода для подтверждения действий являются мошенничеством.

Ранее сообщалось, что школьница оплатила подарки аферистам на 200 тыс. рублей, лишив денег семью.