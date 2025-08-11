Мошенники обманули мать участника СВО на 2,8 млн руб.: им вынесли приговор

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов дал указание провести тщательное расследование в отношении строительных компаний, обманувших мать героя, павшего в ходе специальной военной операции. Видеозапись с заявлением генпрокурора предоставили изданию «Лента.ру».

На видео Краснов подчеркнул, что солдат погиб, а деньги, выплаченные его семье, были украдены в результате мошеннической схемы.

В ответ на требование прокуратуры, следователи в Челябинской области возбудили уголовное дело против двух мошенников, которые похитили у Надежды Переваловой — жительницы села Катенино 2,8 млн руб., полученных ею после гибели сына в зоне СВО.

Согласно информации, предоставленной ведомством, в 2024 году женщина наняла строителей по объявлению для демонтажа старой и возведения новой веранды, выплатив им аванс. Однако рабочие скрылись.

В ходе расследования выяснилось, что жители Челябинска Лев Шадрин и Платон Гоман использовали аналогичную схему для обмана еще 10 человек, причинив им ущерб в размере 6,3 млн руб. Суд вынес приговор мошенникам, приговорив их к лишению свободы на сроки от 1,2 года до 3 лет. Осужденные обязаны возместить ущерб пострадавшим.

