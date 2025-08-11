Скандал с Гузеевой: что грозит телеведущей за обвинение матери бойца СВО во лжи

Телеведущая Лариса Гузеева вновь оказалась в центре скандала: теперь звезде шоу «Давай поженимся» может грозить серьезное денежное наказание до 1 млрд рублей за клевету в адрес матери погибшего бойца спецоперации на Украине. Подробности дела и что ожидает Гузееву — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Миллиард рублей компенсации

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что на Гузееву подала в суд мать погибшего бойца СВО за клевету в соцсетях. Подписчица поделилась историей про сына в комментах — в ответ звезда обвинила ее во вранье, а ее подписчики устроили травлю. Как стало известно, уроженец Орска на протяжении 16 лет проживал в Швейцарии, однако в 2014 году решил отправиться на Украину и стал защитником ЛДНР под позывным «Винни». В апреле 2022 года он погиб в бою за Попасную в ЛНР.

В январе этого года Гузеева в своих соцсетях опубликовала пост о мошенниках-журналистах, которые украли ее детские фото во время беседы. Мать вышеназванного бойца СВО поддержала телеведущую в комментариях, рассказав, что пережила похожее — у ее сына Никиты украли ордена и 6 млн рублей. Однако Гузеева не поверила истории женщины, обвинив ее во лжи.

После в адрес Виктории посыпались комментарии с угрозами и обвинениями в причастности к ЦИПсО (Центра информационно-психологических операций Украины). Однако мать погибшего бойца СВО решила не оставлять эту ситуацию безнаказанной. Заверив переписки с доказательствами у нотариуса в Швейцарии, женщина перевела документы и отправила в Россию. За клевету Виктория потребовала от теледивы 1 млрд рублей компенсации и публичных извинений.

Штрафы и уголовной срок

Как пояснил эксперт Юридической компании Право-Сити Максим Елисеев в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», за это в первую очередь телеведущей грозит гражданско-правовая ответственность по статьям 151 и 152 Гражданского кодекса РФ.

«Это основной вид ответственности, который грозит Гузеевой в данном случае. Истец обвиняет Гузееву в распространении порочащих сведений», — пояснил эксперт.

Если суд установит, что комментарий Гузеевой был ложным, а слова «вы лжете» задели честь и достоинство женщины, тогда Гузеева может быть обязана удалить комментарий, опубликовать опровержение и выплатить компенсацию морального вреда, сказал специалист.

«Сумма в 1 млрд рублей крайне маловероятна; размер компенсации определяется судом индивидуально с учетом требований разумности и справедливости, характера причиненных страданий, степени вины ответчика и иных заслуживающих внимания обстоятельств. Реальные суммы обычно значительно ниже», — заявил юрист.

Помимо гражданской, теоретически возможна и уголовная ответственность по статье 128.1 УК РФ (клевета). Однако, чтобы возбудить дело, нужно доказать, что телеведущая специально солгала, но все равно высказалась в Сети, пояснил Елисеев.

«Если уголовное дело будет возбуждено и доведено до суда, Гузеевой может грозить штраф до 1 млн рублей или в размере заработной платы за период до одного года, либо обязательные работы до 240 часов, либо исправительные работы до одного года. Уголовное преследование сложнее инициировать и доказать, чем гражданский иск, из-за необходимости доказывать умысел. Однако сам факт подачи заявления и проведения проверки — это уже серьезный шаг для истца», — сказал он.

По его словам, если удастся установить личности подписчиков, участвовавших в травле, они могут понести гражданскую ответственность за оскорбления и ложные обвинения, административную по статьям 5.61 и 20.1 КоАП РФ, а также уголовную: их могут судить по статье 119 УК РФ — ответственность за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, по статье 128.1 УК РФ — клевета.

«Ответственность подписчиков наступает индивидуально за их собственные действия. Лариса Гузеева с высокой вероятностью понесет гражданско-правовую ответственность: суд, скорее всего, обяжет ее опровергнуть свои слова (удалить комментарий/опубликовать опровержение) и взыщет компенсацию морального вреда в пользу матери погибшего бойца, но сумма будет значительно меньше заявленного 1 млрд рублей», — выразил мнение юрист.

При этом уголовное дело по клевете — менее вероятно, но исключать его нельзя, считает эксперт.

«Подписчики, участвовавшие в травле с угрозами и оскорблениями, могут быть привлечены к ответственности (административной, гражданской, уголовной) индивидуально, если их удастся идентифицировать и если потерпевшая подаст против них заявления», — заключил Елисеев.

